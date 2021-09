Vérifiez votre assurance incendie après une rénovation ou une extension

Calcul des primes

Le calcul de la prime d'une assurance incendie se fait généralement sur la base d'une grille d'évaluation et non sur la base d'une estimation par un expert. Avec cette évaluation, la prime d'assurance est calculée en fonction de la situation de l’immeuble et du nombre de pièces de l'habitation.

Adaptation de la couverture

Leen Verheyen estime qu'il est toujours conseillé de vérifier la nouvelle situation avec le courtier d'assurances après toute rénovation, quelle qu'en soit l'ampleur. "Si vous n'ajoutez pas de pièces et que vous travaillez selon le système du nombre de pièces dans l'habitation, vous êtes normalement dans le bon. Mais il n'est pas inutile de passer à nouveau en revue le contenu de l'habitation et de voir s'il n'y a pas eu des investissements dans des meubles, des équipements de cuisine ou des matériaux plus coûteux . Ces investissements peuvent faire en sorte que le montant à assurer dépasse la couverture standard, qui peut alors être ajustée si nécessaire."

Piscine et jardin

Si vous avez profité de la crise sanitaire pour transformer le jardin en un véritable paradis pour passer des vacances plus agréables, vous pouvez étendre votre couverture d'assurance incendie avec une couverture supplémentaire pour les dommages causés au jardin. Cette assurance couvre les dommages et les pertes causés par des catastrophes naturelles telles que le feu, la foudre, les tempêtes, les inondations et même suite à un vol. Cette assurance couvre tout ce qui se trouve dans le jardin: les meubles de jardin, les plantes et les arbres de valeur, l'étang et les poissons qui y nagent, le barbecue, les outils, etc. Elle couvre également les dommages causés par du bétail ou des sangliers à vos parterres et à la pelouse.