10 dépenses fiscales pour réduire vos impôts en 2022

Il vous reste encore un bon mois (jusqu'au 31 décembre) pour réaliser les dépenses à inclure dans votre déclaration fiscale en 2022 qui vous permettront d’ alléger vos impôts . Pour rappel, l’indexation de certaines réductions sont toujours gelées par le gouvernement, et cela jusqu’à l’année de revenus 2023.

1. Titres-services

Si vous utilisez aussi, en plus des titres-services, des chèques ALE ou des chèques de proximité, les plafonds de déduction valent pour ces deux dépenses cumulées.

2. Chèques ALE ou de proximité

Le montant additionné des chèques de proximité et des titres-services est plafonné à 1.530 euros pour l’ensemble des chèques achetés en 2021. L’avantage fiscal qui y est lié diffère selon votre Région.

3. Épargne-pension et épargne à long terme

L’épargne-pension est la réduction d’impôt la plus populaire. Deux systèmes coexistent:

Mais attention au " piège fiscal " de l’épargne-pension. Vu la différence de taux selon le montant versé, celui qui verse 1.188 euros reçoit une ristourne fiscale de 25%, soit 297 euros. Il s'agit du même avantage que celui perçu par la personne qui verse 990 euros avec une réduction d’impôt de 30%. Celui qui épargne un montant compris entre 990 euro et 1.188 euros recevra une réduction d'impôt inférieure à 297 euros… Il faut donc, afin d’éviter ce piège fiscal, soit se limiter à 990 euros, soit verser plus de 1.188 euros.

4. Dons

La réduction d'impôt sur les dons faits à une bonne œuvre est passée, en 2020, de 45% à 60% afin de soutenir un maximum les associations qui souffraient le plus de la crise sanitaire. Mais, cette année, la mesure n’a pas été prolongée. Les libéralités procurent donc une réduction d'impôt de 45% . Le don doit s’élèver à 40 euros minimum à un même organisme en un ou plusieurs versements. Pour un don de 40 euros , vous récupérez 18 euros . Le don doit être effectué au bénéfice d’une institution agréée comme La Croix-Rouge ou la Fondation Roi Baudouin, qui doit ensuite vous fournir une attestation fiscale.

5. Garde d’enfants

Vous pouvez déclarer les frais de garde de vos enfants, qu’il s’agisse de la crèche, d’une gardienne, d’un stage, d’un camp d’été, etc. Vous pouvez prendre en compte les frais exposés pour votre enfant jusqu’à ses 14 ans (21 ans pour les enfants souffrant d'un handicap lourd). La réduction d'impôt est de 45% et porte sur un montant plafonné à 13,70 euros par jour. L’avantage fiscal peut donc atteindre 6,165 euros net par enfant et par jour de garde.