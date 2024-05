Huit nouveautés dans votre déclaration fiscale 2024

1. Prime pouvoir d’achat

Dans la pratique, les montants à déclarer sont repris dans des fiches fiscales (281.10 et 281.20) et lisibles sur Tax-on-web.

2. Régime transitoire des droits d’auteur

Les personnes qui ne répondent plus aux critères du nouveau régime bénéficient donc d’une période transitoire d’un an (revenus 2023, exercice d’imposition 2024), à condition d'avoir obtenu encore en 2022 des revenus imposés sous l'ancien régime des droits d'auteur.

3. Annexe obligatoire pour la taxe Caïman

Mais à partir de cette année, " l'obligation de déclaration est considérablement étendue. En effet, les informations ne sont plus demandées dans le cadre XIII de la déclaration, mais dans une annexe obligatoire à remplir et à joindre à la déclaration (annexe 276 CJC)", explique Eric Ducoeur.

"L'extension de l'obligation de déclaration est indépendante de la récente réforme et du durcissement de la taxe Caïman, qui ne s'applique qu'à partir de cette année, mais a tout à voir avec les plaintes de la Cour des comptes. La Cour qui a examiné la taxe Caïman, a formulé un certain nombre de recommandations. L'un de cses griefs concernait l'impossibilité de quantifier le rendement budgétaire de la taxe Caïman . En effet, en l'absence de 'codes de déclaration de la taxe Caïman' spécifique, une recette fiscale ne peut être affectée à une 'taxe ordinaire' ou à la 'taxe de transparence '", explique son confrère Jef Wellens.

4. Annexe obligatoire pour la déduction du loyer

L'objectif est de relier plus facilement le locataire et le propriétaire bailleur et de vérifier, d'une part, si les loyers déduits peuvent l'être conformément au contrat de bail et d'autre part, si les loyers sont correctement imposés dans le chef du propriétaire.

"La charge fiscale du propriétaire diffère selon que le locataire (personne physique) n'utilise pas le bien loué, par exemple une maison à titre professionnel, ou qu'il l'utilise et intègre le loyer dans ses frais professionnels réels. Dans ce dernier cas, le propriétaire est imposé sur le loyer réel (après application d'une déduction forfaitaire des frais) et non sur la base du revenu cadastral, et paie généralement plus d'impôts", détaille Eric Ducoeur.