Déclaration fiscale: suivez le guide pour optimiser vos impôts

Crise du covid ou non, cette année encore, vous devez introduire votre déclaration d’impôts en respectant les délais habituels, c'est-à-dire le 15 juillet si vous faites votre déclaration en ligne. Attention, pour la déclaration d’impôts sur papier , le délai est fixé au 30 juin .

Mon Argent vous a concocté un guide pratique rempli de conseils pour payer le moins d'impôts possible. Il vous aidera à remplir pas à pas votre déclaration fiscale.

1/ Des nouveautés covid

Ne vous faites pas d’illusion, votre déclaration fiscale n’est pas devenue subitement plus lisible cette année. Par rapport à l’année dernière, la déclaration pour les Bruxellois et les Wallons s’est enrichie de 20 codes, celle pour les résidents flamands de 18 codes.

La quasi-totalité de ces nouveaux codes sont liés à des mesures temporaires destinées à accompagner les ménages et les entreprises dans la crise du coronavirus.

Lire aussi | Six choses à savoir avant de remplir votre déclaration

2/ Chèques consommation, indemnités télétravail...

Les revenus professionnels comprennent le salaire, mais aussi des primes et avantages salariaux qui sont, pour certains, (partiellement) exonérés d’impôt. D’autres ne doivent pas être déclarés.

3/ Chômage temporaire

4/ Aides corona pour indépendants

5/ Avantages fiscaux

Économiser de l’impôt en dépensant de l’argent? C’est possible grâce à toute une série de réductions fiscales. La crise du coronavirus et l’arrivée du gouvernement De Croo ont entraîné l’adoption d’une série de nouvelles mesures, comme un avantage fiscal plus élevé pour la garde d'enfants ou pour les dons.