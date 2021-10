Délai prolongé pour remplir votre déclaration fiscale via mandataire

"Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, accorde un unique et tout dernier report aux mandataires pour la rentrée des déclarations à l'impôt des personnes physiques , et ce jusqu'au lundi 8 novembre 2021", a déclaré le cabinet démocrate-chrétien flamand.

"Le ministre comprend la situation exceptionnelle dans laquelle beaucoup de professionnels économiques se trouvent en raison des nombreuses conséquences fiscales de la crise covid. En même temps, le ministre Van Peteghem a conclu un accord avec l' ITAA , l'institut professionnel des experts-comptables et des conseillers fiscaux, pour travailler dur dans les années à venir afin de respecter les délais de rentrée et de garder les applications accessibles", ajoute le cabinet.

Problèmes techniques récurrents

Les mandataires, notamment les experts-comptables, sont dès lors un peu soulagés. Dans une pétition de plus de 3.000 signataires, ils avaient dénoncé leurs conditions de travail. "Les plateformes Tax-on-web et Biztax, sur lesquelles nous devons rentrer les déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés sont toujours ouvertes au mois de mai et juin, c’est trop tard", déplore Morgane Depriez, expert-comptable à l’origine de la pétition. "Nous demandons un délai au 10 décembre 2021 pour l’introduction des déclarations et une ouverture des deux plateformes au maximum le 31 mars de chaque année", détaille-t-elle.