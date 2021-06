La solidarité du conjoint va très loin pour les dettes fiscales

"J’ai des dettes d’impôts et j’ai appris qu’elles pouvaient être récupérées sur le patrimoine de ma femme – qui est propriétaire de notre logement familial - alors que nous sommes pourtant mariés en séparation de biens", nous a écrit un lecteur en panique. Et effectivement, c’est bien le cas!

Le principe de cette solidarité en matière de dettes fiscales, qui s’applique aux époux (quel que soit leur contrat de mariage) ainsi qu'aux cohabitants légaux, et qui est peu connue, risque de faire des surpris en 2021 et en 2022. Voici pourquoi.

L'impact du droit passerelle et du chômage temporaire

" Le droit passerelle n’est en effet soumis à aucun précompte professionnel, alors qu’il est taxé ( taux progressifs sauf pour les indépendants en personne physique et les professions libérales qui paieront 16,5% d’impôts, sans compter les cotisations sociales)", rappelle Aurore Van Calster, avocate spécialisée en droit des entreprises et en fiscalité. Certains indépendants risquent d’en faire les frais.

Des dettes inhabituelles

Paiement et recouvrement

Sachez que vous avez, en principe, deux mois pour payer, après réception de l’AER. En cas de souci, n’hésitez pas à solliciter un plan de paiement. En général, on accorde quatre mois, mais c’est possible d’obtenir jusqu’à un an. Compte tenu du contexte exceptionnel, flexibilité et tolérance devraient être de mise.