Réduction du précompte sur les dividendes français: le fisc vient gâcher la fête

Avant 2020

Délai de six mois

En outre, selon la circulaire, le fisc accepte uniquement l’imputation de la QFIE si une réclamation a été introduite dans le délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. "La circulaire précise qu’il n’est plus possible d’obtenir l’imputation de la QFIE sur le fondement de la procédure de dégrèvement d’office. Or, de nombreux contribuables ont misé sur cette voie de recours, qui pourrait leur permettre d’obtenir un remboursement d’impôt belge pour les dividendes français reçus depuis 2016. Des arguments solides pourraient être avancés pour contester cette position administrative", conclut Denis-Emmanuel-Philippe, en estimant que la partie ne paraît pas perdue pour les contribuables que la perspective d'un litige fiscal n'effraie pas!