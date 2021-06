Tentez de récupérer la taxe sur votre résidence secondaire

Les propriétaires d’une résidence secondaire à Coxyde, Knokke ou La Panne paient sans doute une taxe discriminatoire et donc illégale qui doit donc être annulée et remboursée, estime Test Achats (TA), qui a décidé de passer à l’action.

Dans les communes de la Côte, cette taxe sur les résidences secondaires varie entre 500 et 1.000 euros par an.

L’organisation de défense des consommateurs rappelle que la cour d’appel de Gand et la Cour de Cassation ont confirmé à plusieurs reprises que cette différence de traitement entre les habitants de la commune et les propriétaires d’une résidence secondaire ne repose pas sur des critères objectifs et raisonnables et viole par conséquent le principe de l’égalité. Cette taxe doit dès lors être annulée et donc remboursée, explique TA par voie de communiqué de presse.