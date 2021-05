L’EIP, pactole de pension complémentaire pour l’indépendant

Les gouvernements qui se sont succédé n’ont eu de cesse d’attirer l’attention des indépendants et des salariés sur la nécessité de se constituer une pension complémentaire pour espérer maintenir leur niveau de vie et disposer de revenus suffisants à la retraite.

C’est d’autant plus vrai pour les travailleurs indépendants dont la pension légale reste toujours largement inférieure à celle des salariés et des fonctionnaires. Mais où en sont les indépendants en matière de pension complémentaire?

En 2019, 64% des indépendants à titre principal se sont constitués une pension complémentaire , selon les chiffres du rapport bisannuel (janvier 2018-janvier 2020) de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) sur la pension complémentaire des travailleurs indépendants.

3 formules différentes

La proportion de femmes affiliées augmente progressivement dans tous les régimes. Elles représentent 38% des affiliés à la PLCI, 25% des affiliés à l’EIP et 41% des affiliés à une CPTI.

Réserves globales constituées

Bien que le nombre d’indépendants ayant souscrit une PLCI est deux fois plus élevé que celui des dirigeants d’entreprise qui bénéficient d’un EIP, le montant global des réserves de pension constituées présentent un rapport inverse: 19,6 milliards d'euros pour les EIP, contre 8,7 milliards d'euros pour les PLCI. Les CPTI ne totalisent encore qu’un montant de 70,4 millions d’euros.

Réserve de pension moyenne

Le plus intéressant est évidemment le montant de la réserve de pension moyenne que les indépendants se sont constituée dans le cadre de chacune des formules. Et là, les différences sautent aux yeux. L’EIP est de loin la formule la plus "rentable", même en comparaison avec la pension complémentaire des salariés.