La revalorisation de la pension légale impactera le 2e pilier de certains

Le gouvernement a décidé un relèvement progressif, jusqu’en 2024, du plafond salarial qui est pris en compte pour le calcul de la pension. Les personnes dont le salaire dépasse le plafond verront ainsi leur pension légale augmenter. Mais un effet pervers aurait été négligé, selon les calculs effectués par Mercer.

Le cabinet de conseil en ressources humaines affirme que l’augmentation de la pension légale (résultant du relèvement du plafond), risque en effet d’avoir un impact négatif sur la pension complémentaire de certains travailleurs. Comment les experts arrivent-ils à pareille conclusion?

Le calcul de la pension légale

Un salarié se constitue une pension légale par année de carrière, sur la base de son salaire brut. Plus celui-ci est élevé, plus la pension est élevée. Jusqu’à un certain point. Au-delà d’un plafond, qui est actuellement fixé à 60.026,75 euros et correspond à un salaire brut d’environ 4.500 euros, le surplus ne donne plus droit à une pension plus élevée. Prenons le cas d'un employé qui a entamé sa carrière en 2000.

Dans l’hypothèse où le plafond salarial resterait fixé à 60.026,75 euros pour les 25 prochaines années (sans indexation ni ajustements sociaux), il percevrait une pension brute de 2.775 euros par mois à l’âge légal de la pension.

Dans l’hypothèse où le plafond est relevé jusqu’en 2024, il aurait droit à 2.956 euros brut, soit 181 euros de plus par mois. Jusque-là, c’est tout bénéfice.

Pension complémentaire

La plupart des salariés bénéficient d’un plan de pension complémentaire (2e pilier) via leur employeur. La prime à payer dans ce cadre dépend du salaire et du plafond salarial. Elle correspond à la somme des pourcentages définis pour chaque composante (prime = x % du salaire plafonné + y % du montant qui dépasse le plafond), détaille Mercer.

En 2021, Paul a un salaire de 75.000 euros et le plafond est de 60.000 euros

Sa prime : 3% x 75.000 + 10% x 15.000, soit 3.300 euros.

En 2024, Paul aura un salaire de 80.300 euros (augmentation avec l’inflation) et le plafond sera de 72.000 (hausse de 20%).

Sa prime : 3% x 72.000 + 10% x 8.300, soit 2.990 euros.

Soit 10% de moins, selon Mercer.

Un calcul que la ministre des Pensions, Karine Lalieux, ne juge pas correct. "L'augmentation en termes réels du plafond salarial n’atteindra pas 20%, mais bien 9,86% en 2024. Le pourcentage utilisé par Mercer prend en considération l’indexation et l’adaptation au bien-être, mais les salaires – et donc la pension complémentaire – sont également adaptés selon l’indexation et le bien-être."

Les salaires légèrement supérieurs au plafond seront touchés

Le cabinet de conseil en ressources humaines conclut que l’impact sera le plus important pour les personnes dont le salaire est légèrement supérieur au plafond. "Leur capital constitué diminuera considérablement. La combinaison des premier et deuxième piliers débouchera même sur une baisse de la pension totale", selon Mercer, qui estime que "les jeunes ayant une carrière de 40 ans devant eux, pourraient voir le capital baisser jusqu'à 20%."

"Seuls les travailleurs dont le salaire sera égal au nouveau plafond en 2024 subiront effectivement une diminution." Karine Lalieux Ministre des Pensions

"Seuls 12% des travailleurs dépassent le plafond salarial", précise Karine Lalieux. "Et seuls ceux dont le salaire sera exactement égal au nouveau plafond en 2024 subiront effectivement une diminution", reconnaît-elle, évoquant un cas très spécifique.

Plus hauts et plus bas salaires (quasi) pas impactés

La mesure n’aura en revanche qu’un impact très limité pour les salaires plus élevés dont le montant qui dépasse le plafond est plus important. Et elle n’aura aucune incidence sur les faibles revenus. Sur ce point, Karine Lalieux et Mercer sont d’accord.

Anticiper pour éviter les mauvaises surprises

Pour Mercer, il est essentiel que les employeurs communiquent clairement à ce sujet, afin d’éviter de mauvaises surprises aux personnes concernées.

Chez AG, leader de l’assurance groupe, on estime que "l'augmentation du plafond salarial pourrait en effet être un cadeau empoisonné pour certains travailleurs". "Cette adaptation a un impact pour tous les plans pour lesquels la prestation (ou la prime) dépend directement de la hauteur du plafond de pension. Cela doit donc être examiné au cas par cas, chaque plan de pension étant différent. Nous déterminerons avec nos clients ‘entreprises’ la meilleure solution, à terme, pour chaque employeur et travailleur", assure Gerrit Feyaert, porte-parole.