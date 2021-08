Le Belge prend sa pension à 63,4 ans: quelles conséquences?

Plus de la moitié des départs à la retraite se font à l’âge normal de la pension, qui est actuellement fixé à 65 ans. Il est prévu qu’il soit porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030 , selon une note de l’Institut pour le Développement Durable (IDD).

Pour les pensionnés qui avaient 65 ans début 2020 , l’âge effectif moyen de départ à la retraite était de 63 ans et 4 mois . Cet âge effectif moyen, tous statuts confondus, est resté stable entre 2015 et 2020 .

"Cette stabilité résulte de mouvements démographiques en sens contraire: une baisse relative du nombre de personnes qui prennent leur retraite à 60 ans et à 65 ans, et une hausse relative du nombre de personnes qui prennent leur retraite entre 61 et 64 ans, particulièrement marquée pour les 62 ans" détaille l'IDD.

Si l'âge effectif moyen de départ à la retraite des salariés et des indépendants est proche (il est un peu plus élevé pour ces derniers), par contre, l’âge effectif moyen est significativement inférieur chez les fonctionnaires : 61 ans et 3 mois. Il tend cependant à augmenter quelque peu entre 2018 et 2020.