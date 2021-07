Pension complémentaire: 75% des employés loin de l’objectif

À la demande de la ministre des Pensions, Karine Lallieux (PS), Sigedis (qui gère la banque de données des pensions complémentaires) a mené une enquêté sur la pension complémentaire des salariés et sur le nombre de salariés dont la cotisation annuelle atteint 3% de leur salaire annuel brut comme le prévoit l' accord de gouvernement .

Les résultats sont inquiétants, selon un communiqué publié par PensionStat. L’étude, qui porte sur l'année 2019 , démontre en effet que plus d’un travailleur sur trois ( 36% ) n’avait pas du tout de 2 e pilier de pension (pension complémentaire) ou ne se constituait plus activement de droits de pension complémentaire. Pour ces personnes-là, l’écart avec l’objectif de 3% est évidemment maximal.

Et si 2,4 millions de travailleurs se constituent activement des droits de pension complémentaire, leur situation est très contrastée. Jugeons-en. En 2019, la cotisation annuelle moyenne représentait 3,5% du salaire, mais ce chiffre global cache de grandes variations. En effet, la cotisation moyenne des 20% d'affiliés dont les cotisations annuelles sont les plus élevées était 100 fois supérieure à la cotisation moyenne des 20% d’affiliés dont les cotisations annuelles sont les plus faibles.