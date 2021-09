Comment avantager son partenaire cohabitant dans une succession?

"La signature d’une déclaration de cohabitation légale a pour conséquence automatique que les partenaires peuvent immédiatement bénéficier du régime favorable dans le domaine de l’impôt sur les successions et les donations", indique Anouck Lejeune. Les tarifs des droits de donation et de succession sont identiques à ceux que paient les couples mariés. Les cohabitants légaux bénéficient également des mêmes exonérations que les époux, comme par exemple l’exonération de la maison familiale en matière de succession et l’exonération des donations de biens mobiliers jusqu’à un certain montant.