Donner un maximum à ses enfants pour réduire les droits de succession

Exemple 1: Wallonie

Ne rien faire ou tout donner? Des donations généreuses limitent fortement la facture fiscale...

Jean et Élise ont tous deux 65 ans et vivent en Région wallonne. Ils sont mariés selon le régime légal et ont deux enfants (35 et 32 ans). Ils sont propriétaires d’une habitation familiale d’une valeur de 350.000 euros, possèdent une résidence secondaire à la Côte d’une valeur de 250.000 euros et disposent également de 200.000 euros sur leur compte en banque. De ce montant, les parents souhaitent garder au moins la moitié sur leur propre compte d’épargne, à titre de sécurité. Nous examinerons deux scénarios. Dans le premier, les parents ne prévoient rien et laissent tout dans la succession. Dans le second, ils souhaitent faire la donation de l’ensemble de leurs biens, à l’exception de 100.000 euros qu’ils laissent sur leur compte d’épargne.

Scénario n°1: Les parents ne prévoient rien

Supposons que Jean décède quand Élise a 75 ans. À cet âge, l’usufruit pour le conjoint survivant, Élise, est de 16%. Il n’y a qu’en Flandre que vous pouvez invoquer les "frais forfaitaires" pour les frais de funérailles et de dernière maladie. En Wallonie et à Bruxelles, vous ne pouvez déduire que les frais réels et vous devez joindre les preuves à la déclaration. Dans notre exemple, les frais forfaitaires de funérailles s’élèvent à 6.553,20 euros et ceux de dernière maladie à 3.276,60 euros. En tenant compte des exonérations et des frais, Élise paiera alors des droits de succession de 490,20 euros sur sa part. Les enfants héritent ensemble de 84%. Chaque enfant paiera individuellement 10.754,41 euros sur sa part. Au total, le premier décès entraînera des droits de succession de 21.999,02 euros.

Au décès du partenaire survivant, les droits de succession devront à nouveau être payés. Les enfants hériteront ensemble de 100% de la part du partenaire. Les droits de succession par enfant seront alors de 14.883,51 euros, soit 29.767,02 euros pour les deux enfants.

Si nous ajoutons les droits de succession du premier décès, nous arrivons à des droits de succession totaux de 51.766,04 euros. À cela s’ajoutent bien sûr les frais tels que les frais de dossier et les frais administratifs liés à l’établissement des déclarations de succession à payer au notaire. Si l’on prend en compte une moyenne de 1.500 euros par décès, le coût total s’élève à 54.766,04 euros.

Scénario n°2: Les parents donnent tout, hormis 100.000 euros

Dans ce scénario, nous supposons que les parents donnent tout, mais conservent 100.000 euros sur leur compte d’épargne. Dans ce cas, il est possible de donner les biens meubles par donation manuelle. Cela peut se faire sans payer de droits de donation, à condition que les parents restent encore en vie pendant au moins trois ans. Si l’un des partenaires décède au cours de la période de trois ans, les biens meubles donnés tomberont dans la succession. Ceux qui optent pour une donation enregistrée devront payer des droits de donation de 3% sur ce montant, soit ici 3.000 euros.

Pour la donation des biens immeubles, les parents devront passer par un notaire. Les biens immeubles ont une valeur totale de 600.000 euros et ils sont soumis à des droits de donation de 3%, soit 18.000 euros. En effet, les deux parents donnent aux deux enfants. Chaque enfant recevra alors 150.000 euros de chacun de ses parents et ce montant tombe donc entièrement sous la première tranche des droits de donation au taux de 3%. Pour la tranche comprise entre 150.000,01 et 250.000 euros, les droits de donation atteignent déjà 9%.

À ce montant de 18.000 euros, il faut encore ajouter les frais (notariés, administratifs, de transcription et TVA), qui s’élèveront à environ 2.500 à 3.000 euros.

En tout, on arrive donc pour la donation à un montant total de 20.500 à 21.000 euros, la donation des biens meubles devant en outre être soumise à une période suspecte de trois ans.

Conclusion

La donation visée ici permettra une économie d’impôt d’environ 25.000 euros.