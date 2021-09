Évitez la taxation de l'usufruit successif par la Flandre

Traitement fiscal différent selon les Régions

"À l’époque, la loi prévoyait qu’à défaut de mention spéciale, l’usufruit prenait automatiquement fin au décès du donateur. Aujourd’hui, Marie recevra cet usufruit -et cela dans les trois Régions -, même si l’acte de donation ne le prévoyait pas. Admettons qu'elle ait à ce moment 69 ans. L'usufruit sera valorisé à 32% de l'entière propriété et soumis à l'impôt successoral sur cette base. Le taux de taxation sera vraisemblablement de 27%, soit 86.400 euros", constate Olivier De Clipele.

Supprimer l'usufruit pour éviter la taxation

"L'option la plus simple et la moins coûteuse est que le donateur rédige un testament pour supprimer l'usufruit successif légal dont pourrait bénéficier le conjoint."

"Si le but est de supprimer l’usufruit successif légal dont pourrait bénéficier le conjoint, afin d’éviter l’imposition en droits de succession, il est préférable que le donateur s’en charge en rédigeant un testament. C’est l’option la plus simple et la moins coûteuse", estime Thomas Roelands, juriste et fiscaliste chez Pareto (dans un article publié sur le site).