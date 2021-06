Fin de la responsabilité solidaire vis-à-vis des légataires fictifs

Lorsqu’une donation mobilière n’a pas été enregistrée - et n’a donc pas été assujettie aux droits de donation -, en cas de décès du donateur dans les trois ans qui suivent, elle est réintégrée dans la masse successorale et soumise aux droits de succession . Ça, c’est le principe de base connu de tous.

Des héritiers devaient parfois payer des droits de succession et éventuels intérêts de retard sur des actifs successoraux ne leur revenant pas puisque déjà donnés.

Le défunt peut avoir consenti une donation non enregistrée à des tiers – personnes ne faisant pas partie de ses héritiers. En vertu du régime de la responsabilité solidaire de paiement des droits de succession en vigueur en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, il arrivait alors que le fisc réclame aux héritiers, légataires et donataires universels, de payer l'impôt successoral relatif à cette donation.