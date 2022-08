La Flandre encourage le paiement de droits de succession avec des œuvres d'art

Le gouvernement flamand a introduit une réforme des droits de succession qui vise à préserver et à enrichir son patrimoine culturel en mettant la main sur des œuvres d'art dans le cadre d'un héritage.

" Ce mode de paiement alternatif (dation en paiement, NDLR), qui permet de payer des droits de succession au moyen d'œuvres d'art, existe depuis un certain temps . Mais le système est rigide, insuffisamment connu du grand public et donc rarement utilisé ", commente Astrid Dutré, Legal advisor Estate Planning chez Nagelmackers.

Le gouvernement flamand espère ainsi voir tomber dans son escarcelle non seulement des peintures et des sculptures, mais également des pièces archéologiques, bijoux, manuscrits et objets scientifiques.