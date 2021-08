Pourquoi des milliers de Belges refusent-ils une succession?

En théorie, les héritiers ont 30 ans pour renoncer à une succession. "Il est cependant important de ne pas trop attendre. Plus vous trainez, plus vous risquez de faire un geste qui pourrait être considéré comme une acceptation tacite de l'héritage. Par exemple, vendre un bien qui appartient à la personne décédée, transférer une petite somme de son compte bancaire vers celui d'un héritier, etc. Vous devriez dans ce cas quand même payer les dettes du défunt", avertit le notaire Sylvain Bavier, porte-parole de notaire.be.