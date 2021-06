Qui gérerait à votre place si vous n'en étiez plus capable?

La crise du covid a créé un déclic. De plus en plus de citoyens se posent cette question et prennent des dispositions pour se protéger. "La crise sanitaire a fait prendre conscience qu’à tout âge, et du jour au lendemain, on peut tomber dans le coma ou être incapable de prendre des décisions", explique le notaire Sylvain Bavier, porte-parole de Notaire.be, via un communiqué. C’est ce qui explique le succès de deux dispositifs qui permettent d’anticiper et de se protéger, au cas où...