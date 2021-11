Wallonie: les anciennes donations in fine non visées par le délai de 5 ans

Amendement

Délais de 5 ans à partir du 1er janvier

"Le délai de 3 ans date de 1936, une époque où on vivait nettement moins vieux. Aujourd’hui, on a plus de temps pour préparer sa succession. Il est donc logique que la latitude du bénéfice de la donation manuelle, réalisée sans paiement de droits, soit alignée sur cette évolution. Nombreux sont ceux qui souhaitent une meilleure contribution des plus riches aux dépenses publiques. L’allongement du délai étant de nature à encourager l’enregistrement des donations, il est donc en phase avec cette philosophie", justifie Nicolas Bonomi, attaché de presse du groupe PS au parlement wallon.