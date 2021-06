Allez-vous recevoir un chèque consommation de 500 euros?

1/ Pourquoi un chèque et pas simplement du cash?

2/ Qui recevra la prime corona?

Le gouvernement n'a pas fixé de conditions concrètes concernant les bénéfices, le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit d'autre. " On est libre de choisir de donner ou non cette prime ", a déclaré une source gouvernementale.

La prime corona sert en réalité de lubrifiant dans les négociations salariales bloquées entre employeurs et travailleurs. Elle n'est donc accessible qu'aux personnes qui exercent un emploi salarié, et non aux indépendants, aux professions libérales, aux pensionnés ou aux chômeurs et malades qui perçoivent des allocations.