Aurez-vous droit à un congé pour faire vacciner un enfant?

Un travailleur aura prochainement le droit de bénéficier d’un jour de congé de circonstance pour aller faire vacciner son enfant. Tous les parents y auront-ils droit? Un employeur pourra-t-il refuser ce congé? Quelles seront les conditions et modalités pratiques à remplir? Dans un communiqué, Partena Professional donne les réponses de Catherine Legardien, Legal Expert.

Quel congé, pour qui ?

Quelle sera la durée du congé ?

Le travailleur aura le droit de s’absenter du travai l pendant le temps nécessaire à la vaccination, trajets et acte compris .

Le travailleur aura-t-il droit à une rémunération ?

Quelles seront les formalités à remplir?

L’employeur ne pourra utiliser les informations obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires. Il ne sera, par exemple, pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous et sera uniquement autorisé à enregistrer l’absence comme "petit chômage".