Ce que l'obligation de télétravail change pour vous

Suis-je obligé de revenir au bureau?

Le télétravail devient, à nouveau, obligatoire, lorsque la fonction du travailleur s’y prête. Si la fonction d’un collaborateur lui permet de faire du télétravail et qu’il ne souhaite pas revenir au bureau, l’employeur ne pourra donc pas l’y obliger. Un retour en présentiel est néanmoins autorisé à raison de maximum 1 jour par semaine . L’idée est que le travailleur télétravaille un maximum et qu’il revienne au bureau seulement s’il le souhaite ou si cela s’avère nécessaire .

Et si je souhaite revenir au bureau plus qu’un jour/semaine?

Les travailleurs peuvent-ils tous être présents en même temps?

Le Comité de concertation a également annoncé qu’un registre mensuel électronique devra être tenu et mis disposition via le portail de la sécurité sociale.

L’employeur est-il tenu de payer une indemnité de télétravail?

Les employeurs peuvent continuer à appliquer les règles qu’ils ont suivies jusqu’à ce jour en matière de remboursement de frais. S’ils n’interviennent pas et qu’ils souhaitent dorénavant le faire, c’est bien sûr possible. Dans tous les cas, il est extrêmement important de bien négocier cela dans l’entreprise et d’en informer les travailleurs.

Le télétravail doit-il obligatoirement se faire depuis le domicile?

Non. Le télétravail peut très bien être effectué dans un autre lieu que le domicile du travailleur, par exemple, au domicile de ses parents ou dans un gîté loué à la Côte ou dans les Ardennes. Le travailleur devra cependant se concerter préalablement avec son employeur, faute de quoi, on considérera que le lieu d’exécution du télétravail est le domicile du travailleur. Le télétravailleur a besoin du même équipement que celui qu’il utilise d’ordinaire à la maison. Il devra donc se munir d’un PC portable et disposer aussi d’une connexion internet stable et de qualité.