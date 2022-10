Ce qui change pour les indépendants et les PME

Les gouvernements ont cherché à soutenir les petites entreprises et à encourager les vocations entrepreneuriales pour dynamiser le marché de l'emploi et amortir le coût des factures énergétiques, principalement. Ils ont également prévu des dispositifs d'aides, de prêts, des facilités de paiement ainsi que des exonérations et reports de cotisations sociales.