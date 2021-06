Fin du télétravail obligatoire: ce qui va changer le 27 juin

Les conditions sanitaires requises étant remplies, les prochaines étapes de déconfinement prévues pour le mois de juillet entreront bien en vigueur, et même un peu en avance, le 27 juin. Cela sera donc la fin du télétravail obligatoire, même s'il sera recommandé. Quelle en sera l'impact sur votre vie professionnelle?

Qu’implique le passage au télétravail recommandé?

Avec la fin du télétravail obligatoire, l’employeur sera libre d’organiser un retour sur le lieu de travail complet, partiel, ou de maintenir le télétravail. Le télétravail ne devra plus être enregistré.

"Les employeurs ne doivent plus utiliser l’application Corona Telework Declaration sur le site portal de la sécurité sociale (pour y enregistrer le nombre de travailleurs présents dans ses locaux ainsi que le nombre de personnes ayant une fonction pour laquelle le télétravail est impossible, NDLR)", explique Dorine Storz, conseiller juridique chez Liantis.

Les présences au bureau seront-elles encore limitées?

Serai-je obligé de retourner au bureau?

On ne peut théoriquement pas encore vous imposer de revenir au bureau si le télétravail reste recommandé. En pratique "beaucoup d’entreprises tiennent compte du fait que certains travailleurs ne sont pas encore vaccinés ou ne se sentent pas à l’aise à l’idée de revenir au bureau. La période des vacances n’est en outre pas très propice à l’organisation de retours généralisés", souligne Katleen Jacobs, consultante chez SD Worx.

Faudra-t-il continuer à respecter certaines règles?

Oui, l’employeur et les travailleurs doivent continuer à respecter les règles sanitaires sur le lieu de travail.

Qu’est-ce qui pourrait changer à la rentrée?

Tout dépend bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire. "À partir du mois de septembre, si la situation reste sous contrôle, on peut envisager une plus grande structure dans l’organisation du travail, avec du travail à domicile et le retour au bureau", indique Katleen Jacobs.