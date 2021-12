Indemnité de télétravail passera à 132,07 euros en janvier

Depuis le 1er mars 2021, les règles d’octroi des indemnités pour le télétravail sont les identiques pour le fisc et l’ONSS. Si vous respectez certaines conditions, l'indemnité est donc exempte d'impôt et de cotisations sociales.

Seule l’indemnité forfaitaire de télétravail est exonérée

De quoi parle-t-on? Pour rappel le fisc et l'ONSS acceptent que l’employeur accorde aux travailleurs qui télétravaillent de manière structurelle et régulière une indemnité forfaitaire de bureau de maximum 129,48 euros par mois. Cette indemnité est exonérée de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale. Son montant sera donc porté à 132,07 euros dès janvier 2022.