L'Europe vous aide à obtenir un meilleur salaire

Un futur employeur qui vous demande votre rémunération précédente pour entamer les négociations salariales à votre détriment? Un collègue masculin qui gagne plus que son homologue féminine pour le même travail? Cela ne sera bientôt plus possible. Pour les autorités européennes, une plus grande transparence doit aussi conduire à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.