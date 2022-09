L'indemnité de télétravail passe à 142,95 euros

L’indemnité de télétravail – aussi appelée indemnité de bureau - qui est destinée à couvrir les dépenses encourues par les travailleurs et qui sont à charge de l'employeur, passe à 142,95 euros par mois à partir du 1er septembre 2022. Depuis le 1er mars 2021, les règles d’octroi des indemnités pour le télétravail sont les identiques pour le fisc et l’ONSS. Si vous respectez certaines conditions, l'indemnité est donc exempte d'impôt et de cotisations sociales.