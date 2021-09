L'indexation salariale, réelle compensation face à l'inflation?

En Belgique, les salaires, pensions et allocations sociales sont indexés automatiquement lorsque l’ indice pivot (fixé au préalable) est atteint ou dépassé. Les employés de la CP 200, par exemple, devraient voir leur salaire augmenter de 2,32% en janvier , selon les prévisions de SD Worx. L'indexation est basée sur l’ indice santé , lui-même dérivé de l’indice des prix à la consommation, mais en déduisant certains produits (alcool, cigarettes, carburants). "Cet indice des prix tient compte de l’évolution mensuelle des prix de 400-450 biens et services", précise Philippe Ledent, économiste chez ING.

"Le poids, lui, est déterminé sur la base des dépenses des ménages l’an dernier", détaille l’économiste. Mais les tarifs de l'énergie étaient moins élevés en 2020, ce qui fait que le poids de ces deux "produits" a moins d’incidence aujourd'hui dans l’indice des prix, alors que les tarifs montent en flèche. "Cela veut aussi dire que, l’an prochain, le poids de la facture d'énergie sera plus important dans l’indice ", souligne Philippe Ledent.

L’électricité a un poids de 3% cette année dans l’indice global. En 2020, il s’élevait à 3,2%, en 2019 à 3,8% et en 2018 à 4,4%. La pondération du gaz suit la même tendance. Actuellement, il représente 1,3% de l’indice global, alors qu’il représentait 1,5% en 2020 et 1,85% en 2019. Suite à ces baisses, la facture d’énergie a moins compté dans les dépenses des ménages, ce qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui.