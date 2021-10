La facture d'énergie explose: quid de l'indemnité de télétravail?

En pratique, pourtant, rares sont les travailleurs qui en profitent. Selon les chiffres du prestataire de services RH Securex, à peine 6% des employeurs accordent cette indemnité (contre 1,5% il y a un an) et seuls 7 travailleurs sur 100 en bénéficient.

Et seuls 5% des employeurs qui accordent une indemnité versent le maximum (ou plus). Le montant moyen versé est de 78 euros par mois.