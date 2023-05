CP 200: votre prime annuelle passe à 307,94 euros

Le montant effectif que l’employé percevra à titre de prime dépendra des jours effectivement prestés et des jours assimilés au cours de cette période. Ces derniers comprennent le congé de maternité/paternité, le congé de naissance et les suspensions de contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé.

Par contre, les absences non rémunérées et non assimilées pendant cette période, comme les jours de maladie non rémunérés, de crédit-temps, d’absence autorisée ou injustifiée, feront baisser le montant de cette prime.