La voiture électrique est de plus en plus intéressante pour les indépendants

Les ventes de voitures électriques ont pris leur envol ces derniers mois. "Plus de 84.000 voitures full électriques ont été immatriculées en Belgique entre le 1er janvier et le 31 août 2024, alors qu'on en dénombrait 59.550 en 2023 durant cette même période", déclare Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac.

Mais ces voitures sont surtout des "voitures salaires" que les entreprises accordent à leur personnel dans le cadre d'un package. "Ces voitures électriques ont été immatriculées à 13% par des particuliers et à 87% par des professionnels (contre 91,2% en 2023 durant cette même période)."

La question qui brûle les lèvres de nombreux indépendants et patrons de PME est désormais la suivante: une telle voiture électrique est-elle également intéressante pour moi?

"Pour faire le bon choix, il ne suffit pas de comparer le prix d'achat d'une voiture électrique avec celui d'une voiture à essence, diesel ou hybride." Olivier Vanneste KPMG

Passer d'une voiture à essence, diesel ou hybride à sa version électrique mérite réflexion. Si vous avalez les kilomètres, le temps de charge de la batterie est un facteur à intégrer dans l’équation. En effet, aujourd’hui, l'autonomie théorique de la plupart des voitures électriques est toujours limitée à moins de 600 kilomètres.

Mais les voitures électriques, outre leur plus-value environnementale, présentent de nombreux avantages (fiscaux). "Pour faire le bon choix, il ne suffit pas de comparer le prix d'achat d'une voiture électrique avec celui d'une voiture à essence, diesel ou hybride", explique Olivier Vanneste, du cabinet de conseil KPMG. "Vous devez prendre en compte le coût total – le ‘total cost of ownership’ ou TCO – de la voiture. Le TCO couvre le prix de la voiture, mais aussi son traitement fiscal."

Une simulation réalisée par KPMG (voir tableau) montre qu'avec un budget de 50.000 euros, il est désormais plus avantageux d'acheter une voiture électrique qu'une voiture à essence ou hybride.

Cela s’explique par la déductibilité décroissante des voitures à essence et des véhicules hybrides dans les années à venir, mais également par l’imposition plus élevée de l'avantage en nature lié à ces voitures. "Une voiture électrique devient donc de plus en plus intéressante. Du moins, pour les gros modèles. Si vous optez pour une petite voiture bon marché, la version essence reste plus avantageuse pour le moment", explique Hendrik Putman de KPMG.

Quels sont les avantages d'une voiture électrique pour les indépendants?

Vous achetez une voiture au nom de votre société

La voiture est une charge professionnelle déductible à 100%

L'achat d'une grosse voiture électrique reste très onéreux: il faut compter entre 45.000 et 60.000 euros. Mais les avantages fiscaux réduisent sensiblement la facture. Si vous travaillez en entreprise, vous pouvez déduire 100% de l'achat d'une voiture électrique des impôts de votre activité, cela pendant toute la durée de vie (période d'amortissement) de votre voiture.

Pour les voitures à essence, diesel ou hybrides, la déductibilité tombe à 0 dès 2028.

La déduction ne passe à 95% qu’en 2027, à 90% en 2028, à 82,5% en 2029, à 75% en 2030 et à 67,5% en 2031. "Cela fait déjà une grande différence par rapport aux voitures à essence, diesel ou hybrides", souligne Hendrik Putman. "Actuellement, si vous achetez une de ces voitures, la déductibilité tombe à zéro, dès 2028. Ces voitures perdent donc de leur attrait."

2. Le "plein" d’électricité déductible à 100%

Si vous achetez une voiture électrique, la déductibilité s'applique également aux frais connexes tels que l’entretien et les assurances. Les frais d'entretien sont, du reste, beaucoup plus limités avec une voiture électrique. Les frais d'essence ou de diesel passent également à la trappe. Et le "plein" d’électricité est déductible à 100%.

La fédération des classes moyennes Unizo plaide pour que les entrepreneurs puissent déduire un tarif forfaitaire fixe pour la consommation électrique de leur voiture.

"Ce dernier avantage est cependant un peu plus compliqué que cela", nuance Olivier Vanneste. "Si vous faites le plein de votre voiture de société en utilisant votre borne de recharge privée, le fisc estime – et cela a été confirmé par la commission de ruling – que la rémunération que vous recevez à titre privé doit être évaluée sur la base des coûts réels de l'électricité que vous payez à titre personnel au fournisseur.

Il n'est toutefois pas évident de déduire le prix correct de la facture d'électricité. Les gens se réfèrent souvent aux tarifs forfaitaires de la Creg, le régulateur du secteur de l’énergie, mais l'administration fiscale rejetait jusqu'à présent cette méthode.

De fait, le ministre sortant des Finances, Vincent Van Peteghem, s'est positionné sur la question fin septembre: "Dans l’attente de nouveaux développements technologiques, mon administration a également l’intention d’accepter temporairement un tarif spécifique de la Creg. Ce tarif sera choisi soigneusement pour offrir une compensation équilibrée et assurer un traitement équitable de tous les travailleurs."

Cette position sera prochainement confirmée dans une circulaire administrative.

Le tarif de la Creg a l'avantage d'être identique pour tout le monde, mais il donnait lieu à des abus, raison pour laquelle il n'était plus accepté. Quiconque bénéficie d'un tarif d'électricité inférieur à celui fixé par la Creg est en effet surpayé. De même, ceux qui disposent de panneaux photovoltaïques peuvent donc parfois facturer "gratuitement" leur recharge...

3. Borne de recharge déductible jusqu’à 100%

Pour s’assurer de ne jamais tomber en "panne d’électricité", le mieux est évidemment d'installer une borne de recharge à domicile. Son coût se situe entre 1.500 et 2.000 euros. Mais vous pouvez déduire 100% de ce montant des impôts jusqu'en 2029. En tant que petite entreprise, vous pouvez également bénéficier de la déduction pour investissement ordinaire (qui s'élève actuellement à 8 %).

-50% Vous pouvez déduire la TVA sur l'achat d'une voiture électrique à concurrence de 50% ou opter pour la déduction forfaitaire de 35%, plus avantageuse pour les indépendants qui utilisent également leur voiture à titre privé.

Si vous parcourez de très longues distances, vous pouvez recharger votre véhicule – certes à un prix plus élevé – dans les stations de recharge publiques situées le long de votre trajet. L'offre s'est considérablement développée.

"Les chargeurs rapides sont de plus en plus nombreux le long des autoroutes et même des petites routes. Aujourd’hui, effectuer de longues distances avec une voiture électrique n’est plus un parcours du combattant", souligne Jochen Goekint, expert en mobilité chez Unizo.

4. Taxe de circulation

Lorsque vous achetez ou prenez en leasing une voiture en Belgique, vous payez une taxe unique appelée taxe de mise en circulation (TMC). Et chaque année, vous paierez la taxe de roulage.

En Flandre, vous êtes exonéré de ces deux taxes si vous achetez une voiture électrique. Mais les négociateurs du nouveau gouvernement flamand ont décidé qu'ils mettront bientôt fin à cet avantage mais uniquement pour les nouvelles immatriculations. En clair, ces dernières seront donc désormais soumises annuellement à la taxe de circulation.

En Wallonie et à Bruxelles, ces véhicules sont soumis aux deux taxes, mais bénéficient du montant minimum. Ainsi, la taxe de mise en circulation pour une voiture électrique s'élève à 74,29 euros à Bruxelles et 61,50 euros en Wallonie, tandis que la taxe de circulation est identique dans les deux Régions, à savoir: 100,98 euros.. Attention, en 2025, la TMC des gros modèles de voitures électriques va exploser en Wallonie.

5. TVA déductible

Un taux de TVA de 21% s'applique à l'achat d'une voiture (électrique). Pour une voiture de 50.000 euros, vous paierez donc 10.500 euros de TVA.

Vous pouvez toutefois déduire cette dépense de TVA à concurrence de 50% ou opter pour la déduction forfaitaire de 35%, plus avantageuse pour les indépendants qui utilisent également leur voiture à titre privé.

6. Avantage de toute nature moins imposé

Si vous utilisez également votre voiture électrique à titre privé, vous serez taxé sur un avantage de toute nature. Cette taxe est moins élevée pour une voiture électrique que pour une voiture équipée d'un moteur à carburant fossile ayant la même valeur catalogue. Le calcul de l'avantage en nature tient compte, en effet, des émissions de CO2 de votre voiture.

Un autre avantage s'y ajoute. En optant pour une voiture de société électrique, vous excluez le risque que l'avantage imposable augmente pendant la période d'utilisation de la voiture.

Les voitures à moteur à combustion y sont exposées dans la mesure où le coefficient de CO2 dans la formule de calcul est adapté annuellement en fonction de l'évolution des émissions moyennes de CO2 des voitures nouvellement immatriculées. Les véhicules de société électriques, quant à eux, se voient appliquer un coefficient minimum fixe.

7. Rentabilité accrue de vos panneaux solaires

"Si vous avez des panneaux solaires chez vous, vous pouvez augmenter considérablement leur rentabilité avec une voiture électrique", explique EV Belgium, le groupe de défense du secteur de la mobilité électrique.

"Si vous parcourez 30.000 kilomètres par an, vous aurez besoin de 15 à 16 panneaux pour recharger votre voiture électrique." EV Belgium

"Selon le régulateur flamand de l'énergie (Vreg), l'autoconsommation moyenne (la consommation d'énergie provenant directement des panneaux solaires, et non du réseau électrique, NDLR) ne dépasse pas 35%. Plus votre autoconsommation est importante, plus vous consommez d'électricité aux moments où vos panneaux solaires sont les plus productifs. Avec une voiture électrique, vous pouvez augmenter l'autoconsommation à plus de 50%."

Attention, néanmoins: si vous parcourez 30.000 kilomètres par an, vous aurez besoin de 15 à 16 panneaux pour recharger votre voiture électrique, selon les calculs d'EV Belgium. Si vous n'avez pas encore de panneaux solaires, c'est un gros investissement: en moyenne, l'installation de 16 panneaux coûte environ 5.500 euros. Mais selon l'entreprise qui procède à l'installation, le coût peut atteindre jusqu'à 7.000 euros. Un investissement qui se rentabilise en six ou sept années.

8. Changement rapide de voiture grâce au leasing

" Jusqu'à récemment, il était intéressant de contracter un crédit pour acheter une voiture électrique parce que le taux d'intérêt était très bas", explique Laura Meert de KPMG. Mais entre-temps, les taux sur les crédits auto ont grimpé, jusqu’à 3 à 4%. Désormais, il peut être intéressant de payer la voiture au comptant.

Le leasing est conseillé si vous voulez changer de véhicule électrique au bout de quelques années seulement.

"Le leasing est légèrement plus cher et n'échappe pas non plus à la hausse des taux d'intérêt. Mais si vous voulez changer et disposer d'un nouveau modèle électrique au bout de quelques années, c'est conseillé." Un autre avantage du leasing est que les coûts sont connus à l'avance et que vous pouvez également étaler la TVA dans le temps, puisqu'une partie de la taxe est imputée à chaque facture de leasing.

Vous achetez une voiture à votre nom

Les voitures électriques sont principalement achetées par des sociétés de management. Mais il arrive assez souvent que ces entreprises unipersonnelles ne disposent pas de revenus suffisants pour effectuer un achat aussi important.

Vous ne pouvez pas déduire entièrement le coût d'une voiture électrique à l'impôt des personnes physiques si vous utilisez également le véhicule pour vos déplacements privés

Si vous êtes indépendant, vous payez l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et non des sociétés. Mais si vous voulez acheter une voiture électrique, les avantages sont à peu près les mêmes. "Pour les voitures achetées ou prises en leasing récemment, les règles de déductibilité sont fondamentalement les mêmes", explique Laura Meert.