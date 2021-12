Le CDD, alternative répandue et peu risquée

Le contexte actuel est évidemment favorable aux contrats à durée déterminée (CDD) qui connaissent une forte progression, même si le contrat à durée indéterminée (CDI) reste la norme, et de très loin (90%).

"De façon générale, les contrats de courte durée ont toujours été bien plus nombreux en Belgique qu’ailleurs en Europe", rappelle Arnaud Le Grelle, directeur Wallonie-Bruxelles chez Federgon, la fédération des prestataires de services RH. "Plus de la moitié de ces CDD ont une durée supérieure à 6 mois. En revanche, les CDD de très courte durée représentent 20%, contre 5% seulement, en moyenne, dans le reste de l’UE. Une situation qui s’explique par la législation très protectrice en matière de droit du travail et de licenciement (qui s’est toutefois assouplie récemment), mais surtout par l’importance du secteur logistique, où la difficulté de maîtriser les flux requiert une flexibilité maximale."

20% des CDD En Belgique, les CDD de très courte durée représentent 20% du total des CDD. Une illustration du besoin de flexibilité.

Précisons que l’appellation CDD recouvre à la fois le CDD "classique", le travail intérimaire, le CDD de remplacement, le CDD pour réalisation d’une tâche déterminée (pour lequel une date de fin n’est pas obligatoire) et les contrats de job étudiant.

Limite plus humaine que juridique

En fait, la limite du CDD est plus de nature humaine que juridique. Arnaud Le Grelle s’explique: "La motivation du travailleur en CDD est généralement décuplée par son espoir d’être repéré et engagé. Or il est extrêmement difficile d’être investi à fond dans sa mission – d’autant plus dans le cas des intérim managers qui ne connaissent pas forcément la date de fin -, tout en préparant la suite. Comprenez, partir en même temps en chasse du job suivant (actualisation du CV, mise en avant des compétences acquises, postuler, faire des interviews)".

Il est donc quasiment impossible d’enchaîner les contrats sans interruption. Pouvoir compter sur une agence d’intérim est à cet égard un réel atout puisqu’elle gère et actualise votre dossier et vous dégote de nouvelles missions, pendant que vous restez concentré sur votre tâche.

Différences avec le CDI

Un travailleur en fin de CDD récupère automatiquement son droit aux prestations sociales. Mais peut-il accumuler de l’ancienneté et faire valoir les mêmes droits que son collègue en CDI?

"Le CDD ne signifie en aucun cas que l'on remet les compteurs à zéro tout le temps (pour l'ancienneté, les congés, etc.)." Arnaud Le Grelle directeur Wallonie-Bruxelles chez Federgon

"Le fait de travailler sous plusieurs CDD successifs n’impacte pas le calcul de l’ancienneté et des droits qui peuvent y être liés, comme les congés. La règle qui veut que les CDD doivent se succéder sans interruption est cependant interprétée de façon raisonnable: on considère que la continuité est acquise, même s’il y a eu quelques jours de battement entre deux contrats. Dans les cas plus limite, cela fait l’objet d’une négociation entre les parties."

Mais si les CDD ont été prestés dans plusieurs entreprises n’ayant aucun lien juridique? "Avec l’aggravation des pénuries de main-d’œuvre, on constate que des assouplissements sont possibles", répond Arnaud Le Grelle. Concrètement, on peut négocier une ancienneté dans l’entreprise C si des compétences acquises précédemment dans la A et la B peuvent être valorisées. "Une société d’intérim négociera souvent ce genre de chose lorsque le travailleur quitte le statut d’intérimaire pour un engagement définitif", précise-t-il encore.

Bref, "le CDD ne signifie en aucun cas que l’on remet les compteurs à zéro tout le temps. C’est fondamentalement rassurant", résume Arnaud Le Grelle.

Le CDD en bref

Il doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.

Il a une durée minimum d'une (demi-)journée et de maximum 2 ans (période durant laquelle seuls 4 CDD successifs de 3 mois minimum peuvent être conclus) ou jusqu'à 3 ans, moyennant une autorisation préalable.

Il est possible d’y mettre fin:

1. Pour motif grave;

2. Durant la 1e période (première moitié du contrat, considérée comme une période d’essai), unilatéralement, par chacune des parties, moyennant un délai de préavis;

3. Durant la 2e période, "il ne peut être rompu avant terme, sauf moyennant paiement d’une indemnité correspondant à la durée restante du CDD".

Le travailleur