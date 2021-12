Le covid reconnu comme maladie professionnelle: quelle indemnité?

Face à la flambée des contaminations, la Chambre avait approuvé, à la mi-novembre en séance plénière, un projet de loi du ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke (Vooruit) visant à élargir la reconnaissance du covid comme une maladie professionnelle pour tous ceux qui auraient été ou seraient contaminés sur le lieu de travail. Le Conseil des ministres a approuvé cette mesure vendredi, selon De Standaard, et les critères menant à cette reconnaissance sont désormais connus. Une approche qui, selon le ministre, établirait correctement le lien de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie.

Le nouveau régime couvre les employés du secteur privé et des institutions communales ou provinciales . Et s'applique avec effet rétroactif au 18 mai 2020.

À quelles conditions?

L'attestation doit être envoyée au service désigné par votre employeur en même temps que formulaire 601-Covid19 (formulaire administratif à remplir par vous et votre employeur) et le formulaire 603-Covid19 (formulaire médical).

Indemnité: salaires et soins de santé

Longs délais de traitement

La reconnaissance comme maladie professionnelle et le traitement du dossier peuvent prendre un certain temps, avertit Fedris. Les nombreuses demandes liées au covid ont également allongé le délai de reconnaissance d'autres maladies professionnelles. "Le délai prédéterminé de 120 jours pour une décision est actuellement dépassé. Nous vous demandons de faire preuve de patience et de limiter autant que possible les appels téléphoniques".