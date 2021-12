Le télétravail ne freine pas les intentions de recrutement des PME

Selon le second baromètre annuel de l'emploi des PME, réalisé par Acerta, en collaboration avec les organisations patronales ETION et VKW Limburg, 45 % des 560 PME belges interrogées se disent prêtes à embaucher dans les six prochains mois (80% des recrutements annoncés concernent des contrats à durée indéterminée).