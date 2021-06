Le télétravail peut-il être une alternative au congé maladie?

Depuis la généralisation du télétravail (obligatoire ou vivement recommandé), les entreprises ont constaté une chute de l’absentéisme. Les personnes qui sont légèrement malades (rhume, mal de gorge, problème intestinal) ou incapables de se déplacer (jambe plâtrée), ont moins tendance à prendre un jour de congé maladie ou à rentrer un certificat médical dès lors qu'elles peuvent travailler à domicile où elles bénéficient de plus de confort, de sécurité et d’une flexibilité horaire.

Même si cela semble logique et positif, le télétravail constitue-t-il pour autant une alternative (légale) valable à certains arrêts maladie? Nous avons fait le tour des principales questions avec Dorine Storz, conseillère juridique au centre de connaissances payroll services de Liantis.

Le télétravail peut-il constituer une alternative au congé maladie?

Bien entendu. Le télétravail imposé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus a démontré son efficacité. Les employeurs seront plus enclins à l’accepter plus largement pour des situations de force majeure et de raisons personnelles, en ce compris des raisons médicales.