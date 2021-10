Les malades de longue durée mieux accompagnés et stimulés

1. Le retour à l'ancienne profession est possible à terme et, dans l'intervalle, le travailleur peut exercer un travail adapté ou une autre activité.

2. Le retour à l'ancienne profession est possible à terme mais, dans l'intervalle, un autre travail ou un travail adapté n'est pas envisageable.

3. Le travailleur est définitivement inapte pour le travail convenu dans son contrat, mais il est encore capable d'effectuer un autre travail/un travail adapté.

4. Le travailleur est définitivement inapte et incapable d'effectuer un travail dans l'entreprise où il est sous contrat. On est alors face à un cas de force majeure médicale.

5. Pour des raisons médicales, il n'est pas (encore) opportun d'entamer un trajet de réintégration.