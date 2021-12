Peut-on se faire payer les congés non pris?

La reprise plus virulente de l’épidémie, l’incertitude quant aux destinations de voyage, le chômage temporaire, voire le télétravail (qui autorise un peu plus de libertés) ont incité à repousser ses congés. Le problème se pose comme chaque année: certains n’auront probablement plus l’occasion d’écouler tous leurs jours de congé d’ici à la fin décembre. Que se passe-t-il dans ce cas?