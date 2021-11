Quel est l’ATN d’une voiture de société électrique?

Le prix d’achat moyen d’une voiture de société électrique est 50% plus élevé que celui d'un véhicule à moteur à combustion, constate le prestataire de services RH Acerta dans une étude menée auprès de 40.000 entreprises. De fait, la valeur catalogue moyenne des voitures de société électriques immatriculées est d’environ 51.500 euros, alors que celle des voitures à carburant fossile est de 34.500 euros. Cette valeur catalogue élevée effraie encore de nombreuses entreprises, signale Acerta.

Cependant, "la valeur catalogue n’est évidemment pas le seul facteur à prendre en compte. Il est bien plus judicieux de se pencher sur le 'total cost of ownership' (coût total de possession, TCO), c’est-à-dire le coût total de la voiture de société par an, en prenant donc en compte le coût de consommation, les taxes et la déductibilité fiscale. Le TCO des voitures de société électriques se rapproche de celui des voitures à moteur à combustion", signale Karolien Van Herpe, experte chez Acerta Consult.

ATN plus avantageux

De son côté, l’employé ne doit pas craindre une explosion de son avantage de toute nature (ATN) s’il opte pour un véhicule électrique de valeur plus élevée. Il ne paiera, avec ce type de véhicule, pas plus d’impôts chaque mois pour l’utilisation privée de sa voiture de société. De fait, cet ATN est souvent moins élevé que celui d’un véhicule à moteur à combustion, excepté pour les plus petits modèles où il est semblable. "Une Corsa Essence ou une Opel Corsa électrique ont le même ATN minimum", illustre Frank Van Gool, directeur général de Renta, la fédération belge des loueurs de véhicules.

L'ATN est calculé sur une base annuelle selon la formule suivante: valeur catalogue x taux d’amortissement x 6/7 x taux d'émission de CO2. Plus la valeur catalogue est élevée, plus l'ATN sera élevé. Il en va de même pour le niveau de CO2 émis par le véhicule. Les véhicules électriques n’émettant pas de CO2, c’est un taux fixe de 4% qui s'applique. L'ATN ne peut en outre jamais être inférieur à 1.370 euros par an (année de revenus 2021), soit 114 euros par mois.

"Le fait que les véhicules électriques n'émettent pas de CO2 est avantageux pour le calcul de leur ATN. Cependant, le prix catalogue est généralement plus élevé, ce qui augmente le montant. Mais en règle générale, le CO2 pèse plus lourd dans le calcul, de sorte qu'un véhicule électrique bénéficie généralement d'un ATN plus favorable qu'un véhicule équivalent à propulsion thermique", explique Frank Van Gool.

Exemple

Par exemple, l’ATN d’une BMW X3 xDrive30d (diesel) neuve, dont l’émission de CO2 s’élève à 162 g/km, avec un prix catalogue de 61.500 euros, s’établit à 7.011 euros annuellement, soit 584,25 euros/mois, calcule SD Worx.

L’ATN de son équivalent électrique, l’IX3 neuve, au prix catalogue de 71.000 euros, qui n’émet pas de CO2 (le pourcentage minimum de 4% s’applique systématiquement dans ce cas), s’élève à 2.434,29 euros annuellement, soit 202,86 euros/mois.

"Sur l’ATN, le travailleur paie un précompte professionnel qui dépend de son niveau de salaire. La valeur de l’avantage est ajoutée au montant des rémunérations du travailleur et est soumise aux tranches normales du précompte professionnel. Avec un taux de 50%, par exemple, le précompte professionnel de la voiture de société s’élève à 292,125 euros/mois pour le X3 à moteur diesel et à 101,43 euros/mois pour le X3 électrique", explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx.