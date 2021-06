Qui profitera des mesures contenues dans l'accord social?

Salaire minimum relevé par phases, à partir d'avril 2022

RCC: toujours à partir de 60 ans (sauf rares exceptions)

L’âge d’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC, ex-prépension) reste possible dès 60 ans en cas de restructuration , pour les métiers lourds et à l’occasion de licenciements collectifs .

Crédit-temps de fin de carrière: dès 55 ans

220 heures supplémentaires volontaires défiscalisées

Les employeurs pourront ainsi faire prester 220 heures supplémentaires volontaires, contre 120 en temps normal. Sur ce quota de 220 heures, 120 n’impliquent pas le paiement d'un sursalaire, et ne doivent pas être récupérées. De plus, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

2e pilier: harmonisation ouvriers/employés d'ici 2030

Jusqu’ici, les plans de pension pour ouvriers, lorsque l'employeur en propose, sont plutôt limités. Dans le cadre de l’harmonisation progressive des statuts d’ouvrier et d’employé, à terme, il ne pourra plus subsister de distinction en matière de pension complémentaire. Afin de combler le fossé, les partenaires sociaux avaient initialement prévu que les employeurs ne pourraient plus offrir des plans de pension différents aux ouvriers et aux employés à partir de 2025. Le délai a été repoussé à 2030.