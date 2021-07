Sinistré et impossible d'aller travailler: quelles solutions?

Les victimes des inondations vivent une détresse d’une ampleur telle qu’elles sont souvent dans l’incapacité la plus totale d’aller au travail pour exercer leur activité professionnelle.

On suppose que les employeurs feront preuve de compréhension, de compassion et de flexibilité. Des solutions existent. Comment cela s’organise-t-il en pratique? Le point avec Donatienne Knipping, conseillère juridique chez Acerta.

Existe-t-il un congé pour les victimes de catastrophes naturelles?

Le congé pour raison impérieuse peut être envisagé. Il est en effet destiné aux personnes qui sont confrontées, dans le cadre de leur vie privée, à un cas de force majeure nécessitant leur présence à domicile et leur intervention, les empêchant de ce fait de travailler.

Tout travailleur à temps plein a droit à 10 jours de congé pour raisons impérieuses par an. Les travailleurs à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours réduit en proportion de leur fraction d’occupation.

D’autres types de congé pourraient-ils être utilisés?

La personne qui serait dans l’incapacité de travailler pour raison de santé (blessure, choc émotionnel, etc.) devra rentrer un certificat médical et sera couverte pendant toute sa durée.

Quid si l'entreprise pour laquelle je travaille est sinistrée?

" Les pluies inondations des 14 et 15 juillet 2021 qui ont touché certaines régions du pays peuvent avoir pour conséquence que l’exécution du contrat de travail soit devenue impossible pour certains travailleurs et qu’elle doive dès lors être suspendue, selon l'ONEM.

Pour les ouvriers , il faut déclarer du chômage temporaire pour cause d’intempéries .

Si les travailleurs peuvent effectuer un autre travail (ex: du nettoyage) ou télétravailler, l’employeur ne peut avoir recours au chômage temporaire.

Ma maison est sinistrée, je suis dans l'impossibilité de travailler

" Vu la situation exceptionnelle et jusqu’au 15 août 2021 , l'ONEM accepte que des circonstances qui, en soi, ne rendent pas directement le travail impossible puissent toutefois être invoquées pour justifier le chômage temporaire force majeure".

"Ceci concerne des situations où le travailleur a subi des pertes ou des dégâts sévères et se trouve de facto dans l’impossibilité d’aller travailler parce qu’il doit donner la priorité à la recherche d’un nouveau logement, au nettoyage ou à la réparation de son habitation, au règlement de son dossier de sinistres ou à la recherche de moyens de transport alternatifs", détaille l'ONEM sur son site.

Impossible de circuler ou de prendre les transports en commun

Dans certains endroits, de nombreuses rues ont été inondées ou momentanément coupées et le trafic ferroviaire a été fortement perturbé, voire arrêté. Si un travailleur ne peut pas se rendre au travail par un autre moyen de transport et ne peut pas faire de télétravail, comme évoqué plus haut, l’employeur peut également déclarer du chômage temporaire force majeure.