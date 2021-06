(Télé)travail: comment s'organise le retour au bureau?

Plus d'un employeur belge sur trois demandera à ses collaborateurs de revenir au bureau à temps plein d'ici à la fin 2021.

Les RH vont cependant devoir faire preuve de créativité pour définir les nouveaux modes d’organisation. L’enquête confirme en effet que le télétravail a montré ses limites et met en évidence certaines réserves des employeurs . Selon eux, le télétravail a pesé sur le bien-être des employés (25%), sur la productivité (23%), mais également sur la collaboration (19%) et la culture d’entreprise (11%).

Pourtant, les entreprises devront répondre aux nouvelles priorités et attentes des travailleurs en termes de flexibilité (d'autant qu'elles ont, pour la plupart, d'énormes difficultés à pourvoir les postes vacants).

Pour les travailleurs, c'est très clair, les questions de santé arrivent en tête . En outre, si 9 sur 10 jugent essentiel de conserver leur emploi , l’inquiétude de perdre les libertés gagnées avec le télétravail est bien réelle . 80% veulent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et privée à l’avenir et 43% estiment que la pandémie a sonné le glas du traditionnel "9h-17h" .

Flexibilité: le télétravail n'est pas la seule option

Le télétravail n’est toutefois pas la seule option pour instaurer davantage de flexibilité. Et les employeurs se montrent ouverts aux alternatives proposées, note Manpower.

42% disent vouloir proposer un mix entre le travail à distance et le travail au bureau

40% préconisent des horaires flexibles en début et fin de journée

39% s’orientent vers des heures flexibles ou condensées

28% offrent le choix entre divers lieux de travail

22% proposent des partages de fonction.

Seuls 16% des employeurs n'ont pas l'intention d’offrir des options de flexibilité.