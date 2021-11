Un budget mobilité nouvelle mouture pour 2022

Dans le cadre de la réforme des voitures de société, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a assoupli et élargi le budget mobilité. Aujourd’hui, à peine 0,15% des salariés disposant d'une voiture de société utilisent le budget mobilité pour basculer vers une solution de transport plus écologique.

Les nouveautés

Durcissement

"Il y aura aussi un durcissement dans les deux premiers piliers", prévient l’experte, mais ce ne sera pas pour tout de suite. "Tous les véhicules motorisés ne pourront plus émettre de CO2 à partir du 1er janvier 2026. Les travailleurs qui adhèrent au budget mobilité en 2026 ne pourront plus choisir qu’une voiture qui n’émet pas de CO2 dans le pilier 1. À partir de cette date, la norme zéro émission s’appliquerait également au pilier 2 pour tous les véhicules motorisés de la catégorie 'mobilité douce' (notamment le vélomoteur) et le partage de voitures et la location de voiture avec chauffeur", détaille Veerle Michiels.