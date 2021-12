Une place pour vous dans le marché de l'emploi en effervescence?

La campagne de vaccination s’accélère. L’économie a retrouvé son niveau de croissance d’avant la crise et continue à se transformer rapidement. Malgré les incertitudes qui planent toujours, les entreprises ont retrouvé confiance.

Les perspectives d’embauche n’ont jamais été aussi fortes depuis 2003, constate Manpower qui lançait cette année-là son "Baromètre des perspectives d’emploi".

Pour le 1er trimestre 2022, les perspectives sont positives partout, mais en particulier pour le secteur "IT, technologies, télécoms, communication & médias".

Le pionnier du travail intérimaire les qualifie également d’"encourageantes" pour les secteurs des "Banques et assurances, de la Construction, du Commerce et de la Supply Chain & Logistique ou de l’Industrie manufacturière".

L’enquête salariale 2022 du cabinet de recrutement international Robert Walters précise que, dans le secteur de la finance et des assurances, cette année, il y a près d’un tiers de postes vacants en plus qu’il y a un an. Ce qui génère des tensions sur les salaires pour les profils les plus recherchés (comptabilité, contrôle, reporting et consolidation).

"La guerre des talents est particulièrement forte dans la chimie, la pharma, la recherche et la consultance", observe pour sa part Els Vanderhaegen, Legal coordinator strategic team chez Securex.

La dynamique est lancée puisque, parallèlement, le nombre de travailleurs qui envisagent de changer de job n’a jamais été aussi élevé.

Pourtant, beaucoup d'emplois ne trouvent pas preneur. Des employés en quarantaine, malades ou hospitalisés manquent à l’appel, mettant en péril le fonctionnement de secteurs et d’entreprises. À l’approche des fêtes, des commerces de détail redoutent même de devoir baisser leur volet, faute de personnel. Et tout cela alors que des pénuries structurelles sévissent un peu partout. Durant la Werkweek qui s’est tenue du 6 au 10 décembre, le Forem et le VDAB ont d’ailleurs uni leurs forces pour faire découvrir aux demandeurs d'emploi wallons 40.000 opportunités de l'autre côté de la frontière linguistique. Dans ce contexte, les contrats à durée déterminée (CDD) font une percée.

Sortie de crise d'une ampleur inédite et démesurée

En fait, nous sommes dans un scénario classique de sortie de crise, sauf que le caractère à la fois exceptionnel et inédit de la pandémie de Covid 19 lui donne, à lui aussi, une ampleur démesurée. Alors que le contexte reste incertain et chaotique.

"Il faut se rappeler qu’avant la pandémie, le contexte économique et les perspectives d’emploi étaient favorables", explique Philippe Lacroix, Managing director de ManpowerGroup BeLux. "Un frein a été actionné pendant un an et demi. Les phénomènes et facteurs structurels qui étaient déjà présents ont juste été mis en sourdine. Et aujourd’hui, alors qu’on assiste à une nouvelle reprise, ils sont amplifiés et leur impact est d’autant percutant."

Ainsi, par exemple, "si l’impact du retrait progressif du marché du travail des baby boomers a été en quelque sorte gelé puisque l’activité tournait au ralenti, à la sortie de crise, ce gap de deux années de pensionnés se fait durement ressentir", observe le patron de Manpower BeLux. "Cela crée une activité de recrutement supplémentaire qui exacerbe la pénurie de talents et renforce la pression sur les salaires."

Même chose pour les pénuries d’emploi. "Elles étaient déjà observées avant la crise, mais, comme on n’a pas agi à cet égard durant la pandémie, car on n’en ressentait pas immédiatement le besoin, elles sont devenues d’autant plus difficiles à contrer avec la reprise."

"Dans le secteur de la finance, en raison de l’étroitesse du marché, les employeurs sont d'ailleurs plus enclins à embaucher des personnes qui sont susceptibles d’évoluer dans leur poste", observe Els Van Der Veken, directrice chez Robert Walters. Ce qui suppose aussi "la possibilité de pouvoir se perfectionner en suivant une formation ou en menant des projets spécifiques."

Digitalisation galopante et décrochages

La crise a considérablement accéléré la digitalisation de l'économie... et des emplois. "Les jobs de nombreux travailleurs ont dû être modifiés ou adaptés. Certaines entreprises forment leur personnel en conséquence, d’autres vont se séparer de collaborateurs pour recruter des profils plus adéquats. La demande de profils digitaux est donc forte. Mais de façon générale, cette métamorphose provoque une énorme rotation sur le marché de l’emploi", explique Philippe Lacroix.

Un contexte mouvant dans lequel certains décrochent, aussi. Selon une enquête réalisée par Robert Half, 21% des employés estiment que les postes vacants ne correspondent pas à leurs compétences ou qualifications. Les plus de 55 ans ressentent la concurrence des jeunes qui ont une meilleure maîtrise du numérique, ce qui est un atout pour de nombreux postes vacants.

Réflexion

Une crise est en outre toujours propice à la réflexion. Les gens s’interrogent sur le contenu et le sens de leur job, réévaluent leur situation personnelle. Mon job me convient-il toujours? Ai-je toujours les compétences requises? Ne serait-ce pas l’occasion de changer?

Comme le marché est porteur, il est plus facile et moins hasardeux de changer d'emploi. Beaucoup se lancent. "Désormais, le recrutement et l’intégration des nouveaux employés à distance se font également plus facilement", note le cabinet de recrutement Robert Walters.

Les super packages salariaux ne suffisent plus

La guerre des talents, qui est ouverte depuis quelques mois, se poursuivra en 2022. Tous les spécialistes en sont convaincus.

Pour retenir leurs talents et en attirer de nouveaux, certains employeurs déploient des trésors d’imagination et de bonne volonté. "Si les avantages extralégaux classiques restent très prisés, le marché du travail a tellement évolué qu’ils ne permettent plus forcément de faire la différence", constate Dorine Storz, conseiller juridique chez Liantis.

La surenchère financière au niveau du package salarial ne suffit souvent plus pour attirer ou retenir les talents", confirme Ruben Lombart, directeur chez HR Partners. "Le projet et l'engagement social de l'entreprise, le sens que le collaborateur peut y trouver, les opportunités de développement personnel, le contenu du job, mais aussi les perspectives de projets, d'autonomie et la responsabilité sont des leviers non financiers qui ont gagné une place tout aussi importante."

Le salarié peut vraiment choisir à la carte. La voiture de fonction (électrique), le budget mobilité, les chèques-repas et écochèques, le smartphone, le PC portable, certes. Mais l’aspiration à un meilleur équilibre entre travail et vie privée a fait son œuvre. "Certaines entreprises vont jusqu’à permettre aux employés de choisir le nombre de jours de congé qu’ils souhaitent prendre, d’autre prolongent le congé de maternité ou de paternité, accordent des congés supplémentaires", détaille Dorine Storz.

Hilde Thielens, Manager Legal Consutlant chez Partena Professional, cite également "la possibilité de faire 100% de homeworking (ou ce qui convient le mieux au travailleur), des divertissements sur le lieu de travail (faire du sport, participer à des ateliers) par exemple une fois par mois et pendant les heures de travail selon le principe 'work hard, play hard', des horaires de travail flexibles, etc."

Sans oublier des avantages vraiment hors normes: bons pour des fleurs, paniers de fruits, réduction pour l'alimentation. "La règlementation belge n'est pas encore adaptée dans ce cas. Si de tels avantages sont accordés, ils seront considérés comme du salaire par l'ONSS et/ou le fisc", note-t-elle.

"Nos employeurs sont très demandeurs d’outils pour attirer les talents", confirme Els Vanderhaegen. "Généralement, ils jonglent avec le bonus et l'optimisation du bonus via des warrants et la CCT 90, un plan cafeteria très large (assurances hospitalisation et ambulatoire, accessoires de type montre connectée, congés supplémentaires), Cash4car et Cash4 bike. Des options qui sont désormais offertes avec une totale flexibilité". Cela va loin, observe-t-elle. "Pour la voiture ou le vélo, certains employeurs laissent une liberté de choix totale à l’employé: marque, options, paiement. J’ai eu dernièrement des réunions avec plusieurs employeurs que j’ai prévenus que cela risque de devenir ingérable à terme, mais ils veulent à tout prix maintenir une flexibilité maximale pour satisfaire les travailleurs."

Autre tendance qui a fait son apparition récemment: "Des entreprises récompensent leurs employés qui amènent de nouveaux collègues en leur accordant une prime à la signature ou 'bonus d’embauche', voire des actions, ou en leur proposant des services (de repassage, etc.)", poursuit Dorine Storz.

Ces extras d’un nouveau genre restent toutefois quasi exclusivement l’apanage des grandes entreprises. "Les PME, qui n’ont en général pas les moyens financiers pour rivaliser, tentent de gagner la guerre sur un autre front: la proximité, la durabilité, la mobilité verte, l’atmosphère familiale, les valeurs d’entreprise", constate Dorine Storz. Des choses que beaucoup de gens recherchent aussi explicitement.

CDD et intérim plus long, pour fidéliser les travailleurs

Ce contexte est également favorable aux contrats à durée déterminée (CDD) qui connaissent une forte progression. Pour rappel, cette appellation générique recouvre différentes réalités: le CDD "classique", le travail intérimaire, le CDD de remplacement, le CDD pour réalisation d’une tâche déterminée (pour lequel une date de fin n’est pas obligatoire) et les contrats de job étudiant.

Dans la situation qui prévaut actuellement, "les entreprises ont d’ailleurs plus volontiers recours aux CDD classiques qu’à des formules plus temporaires (intérim, étudiant) afin de fidéliser les travailleurs", observe Philippe Lacroix.