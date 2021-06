Votre retour au bureau en 6 questions clés

Bien que les conditions d’un retour progressif au travail s’organisent, le télétravail reste obligatoire et toutes les règles sanitaires ( distanciation, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique, usage limité des toilettes, etc.) restent de mise. Avec Catherine Mairy, Legal expert chez Partena Professional, faisons le point sur vos droits et obligations.

1. Mon employeur peut-il m’obliger à revenir au bureau?

À partir du 9 juin, il sera possible de prévoir un moment de retour sur le lieu de travail une fois par semaine. 20% des effectifs pourront être présents simultanément. Pas plus.

2. Puis-je choisir mon jour de présentiel?

Choisir son jour ne sera pas forcément possible. Tout va dépendre du type de travail que vous exercez et des contraintes liées à l’organisation et aux besoins de l’entreprise. Il est évidemment préférable de trouver un terrain d’entente qui tienne également compte des nouvelles contraintes personnelles qui se sont installées pour ceux qui télétravaillent depuis plus d’un an, et de leur mode de transport.