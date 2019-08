La première année d'incapacité de travail coûte très cher au patient

Une étude réalisée par les Mutualités Libres auprès de plus de 10.000 membres concernés révèle que le montant que doivent payer les patients, pendant les 12 mois d'incapacité de travail primaire, s'élève environ à 1.454 euros . C'est environ cinq fois plus que la dépense moyenne des membres des Mutualités Libres âgés de 20 à 64 ans (285 euros).

En effet, en plus des remboursements effectués par l'assurance maladie obligatoire, les patients paient eux-mêmes entre 10 et 15% de leurs frais de soins de santé. Or c'est pendant les 12 mois d'incapacité de travail primaire que le total de cette dépense annuelle est le plus élevé: 14.059 euros. Notamment à cause des frais d'hospitalisation (6.750 euros en moyenne) et des médicaments (1.830 euros en moyenne).