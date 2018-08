Les assurances-vie seront bientôt fichées au point de contact central

Les assureurs belges ont besoin de temps

Si l’on en croit Assuralia, la fédération des entreprises d’assurances belges, la communication des données sur les assurances-vie au point de contact central (PCC) ne devrait pas être mise en œuvre avant au moins un an.

Alors que l’entrée en vigueur de la loi est prévue, en principe, au 1er août 2019, Assuralia laisse entendre qu’il faudra attendre un peu plus longtemps. "Les assureurs ont en effet besoin d’un an pour la mise en œuvre de cette future obligation, explique François de Clippele, porte-parole d’Assuralia. Or, ils ne disposent toujours pas de l’information technique (périodicité, éléments à déclarer, etc.) nécessaire, qui devrait faire l’objet d’arrêtés d’exécution."

Et comme "le délai d’un an ne pourra courir qu’à partir du moment où ces arrêtés auront été publiés", avertit la fédération des assureurs, le gouvernement sera vraisemblablement appelé à différer la mise en œuvre de la loi. Celle-ci prévoit que son entrée en vigueur peut être reportée de six mois, soit au 1er février 2020 au plus tard.