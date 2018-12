S'assurer pour les litiges liés à un divorce, c'est possible

Il existe désormais une assurance qui permet de se couvrir contre les litiges liés à divorce. Et ce type de police pourrait bientôt bénéficier d'un avantage fiscal.

Lorsqu'on divorce et que cela se passe mal, la "bataille" peut coûter très cher. ARAG vient ainsi de lancer une assurance protection juridique destinée à couvrir les frais juridiques auxquels les couples qui se séparent doivent faire face. "Si un règlement à l’amiable s’avère impossible, tous les frais juridiques (avocats, experts, etc.) sont couverts jusqu’à 3.750 euros par assuré ", indique Mireille Urlus, CEO d’ARAG Belgique.

Mais on n'en arrive pas forcément là. "Cette assurance protection juridique est bien plus qu'un accès à un avocat. Nous sommes en mesure de résoudre des différends grâce à la concertation et à la médiation. Un procès ne s’impose pas forcément. Dans le cadre d’un divorce, il est surtout souvent primordial de restaurer un dialogue", souligne Mireille Urlus.