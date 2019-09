Faut-il faire le plein de carburant et remplir sa cuve à mazout en urgence?

" Vu que les bourses pétrolières étaient fermées ce weekend, l’impact de cette attaque n’a pas été pris en compte dans le calcul des prix affichés pour aujourd’hui et demain" , répond Olivier Neirynck, le directeur de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). Quid pour les prochains jours?

Carburants

Deuxièmement, afin de suppléer au manque temporaire de pétrole venant d’Arabie saoudite et d’éviter une flambée des prix, Donald Trump a activé une partie des réserves stratégiques américaines. " Je suis donc serein, mais néanmoins attentif et prudent par rapport à l’évolution des prix dans les prochains jours."

Une légère hausse devrait être perceptible au plus tôt jeudi ou vendredi à la pompe.

Pour Philippe Ledent, économiste chez ING, l’évolution des prix dépendra largement de l’évolution des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran. "Si cette situation s’envenime, alors il y aura forcément un impact plus important sur les prix à la pompe en Belgique", estime-t-il.

Cuve à mazout

Par ailleurs, à contre-courant de la situation sur les marchés, le prix du gasoil de chauffage baissera ce mardi (car c'est le prix de clôture de vendredi sur les marchés internationaux qui est pris en compte). "C’est donc le bon moment pour remplir sa cuve à mazout. Surtout que les prix sont corrects et stables depuis près d’un mois et demi (entre 640 et 680 euros pour 1.000 litres). Mais aussi parce que la disponibilité du combustible est totale", explique Olivier Neirynck.