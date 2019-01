Le leasing privé de voitures progresse à petit pas

L’an dernier, 3.000 particuliers belges ont acheté leur nouvelle voiture dans le cadre d’un contrat de leasing privé. À cause de la grande popularité des voitures de société, ce nouveau concept a cependant du mal à décoller.

Un leasing privé – c’est-à-dire souscrit par un client particulier – consiste à louer une voiture à long terme en échange d’un loyer mensuel fixe. En règle générale, ce loyer comprend également l’assurance, les taxes et l’entretien de la voiture. Seuls le carburant et les éventuelles amendes sont à charge du client.

D’après les chiffres de Renta , la Fédération belge des loueurs de véhicules, la flotte belge de leasing privé comprend 12.000 voitures . Avec 1.400 nouveaux contrats conclus l’an dernier, ALD Automotive détient près de la moitié du marché. L’entreprise propose du leasing privé en collaboration avec des constructeurs automobiles comme Ford et Volvo et la compagnie d’assurance Bâloise. "Les consommateurs qui souhaitent réduire les risques optent pour le leasing" , explique Miel Horsten, le patron d’ALD.

D’ici 2020, Horsten s’attend à ce que 20.000 voitures fassent l’objet d’un contrat de leasing privé. De plus en plus de sociétés de leasing se lancent dans l’aventure. L’an dernier, la société néerlandaise Justlease a fêté son arrivée en Belgique avec des actions chez Carrefour et Mediamarkt, dont une petite Nissan Micra proposée à partir de 199 euros par mois.